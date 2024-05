Live-Einbürgerung in Krefeld 2023 wurden in Krefeld fast 600 Menschen eingebürgert

2023 haben laut Stadtsprecher insgesamt 591 Krefelder die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Die meisten von ihnen kamen aus Syrien, dem Irak und Polen, gefolgt von der Türkei, dem Iran und Afghanistan. Beim vorherigen Einbürgerungsempfang hatte es noch Großbritannien in die „Top 3“ geschafft, als ein Grund gilt der Brexit. „Was in der Statistik zur Einbürgerung Jahr für Jahr gleich bleibt, ist die Vielfalt: Krefeld ist eine Stadt mit Bürgerinnen und Bürgern, die von fast allen Kontinenten und aus aller Herren Länder stammen, von Nepal bis zur Elfenbeinküste und von Tadschikistan bis Peru – und die doch häufig die Entscheidung treffen, dauerhaft in Deutschland und in Krefeld heimisch zu werden“, erklärte der Oberbürgermeister.