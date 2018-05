Krefelder Polizei bittet um Hinweise: 73-Jähriger auf der Philadelphiastraße die Halskette geraubt

Krefeld Zu einem Raub ist es am Samstag während der Mittagszeit in der Innenstadt gekommen: Wie die Polizei gestern mitteilte, ging eine 73-jährige Fußgängerin gegen 13 Uhr auf der Philadelphiastraße auf dem östlichen Gehweg.

Unmittelbar vor der Zufahrt zu einer Tiefgarage fuhr ein Fahrradfahrer über die Straße zunächst an ihr vorbei. Der Unbekannte wendete jedoch und radelte dann auf den Gehweg in Richtung der Seniorin. Die Dame hielt schützend die Hand vor sich und rief dem Radfahrer zu, dass er aufpassen solle, da dies ein Gehweg sei. Der Mann griff in Richtung des Kehlkopfes der Frau und entriss dem Opfer die Halskette.