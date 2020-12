Pandemie : 70-Jähriger stirbt in Krefeld im Zusammenhang mit Corona

Krefeld Krefeld beklagt den 44. Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Der Kommunale Ordnungsdienst hat Freitag und Samstag 68 Bußgelder verhängt.

(vo) Die Stadt meldet ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19. In einem Krankenhaus starb eine Person im Alter von 70 Jahren; über Vorerkrankungen ist nichts bekannt. Es gab von Freitag bis Sonntag 106 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, sank geringfügig von 123 am Freitag auf 119 am Sonntag.