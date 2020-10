Corona : 7-Tage-Inzidenz: Krefeld reißt die 100er-Marke

Krefeld Das Infektionsgeschehen geht mit hoher Geschwindigkeit weiter: Krefeld wird wohl am Montag bei der 7-Tage-Inzidenz die 100er-Marke reißen. Sie liegt am Sonntag bei 98,5.

Krefeld wird wohl am Montag, 26. Oktober, die 100er-Marke bei der 7-Tage-Inzidenz reißen: Am Sonntag lag dieser Wert, mit dem die Geschwindigkeit der Ausbreitung der Corona-Pandemie gemessen wird, bei 98,5, nachdem der Wert am Samstag noch bei 88 gelegen hatte. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen derweil bei knapp 96. Die Zahl der Neuinfizierten in Krefeld liegt bei 38 und stieg somit von 1418 auf 1456 Infizierte seit Ausbruch der Pandemie in Krefeld.