Veranstaltungen im Jubiläumsjahr Wie die Stadt Krefeld ihren 650. Geburtstag feiert

Das Programm zum Stadtjubiläum wird in seiner ganzen Breite Anfang März veröffentlicht – in einem Spezialheft der Stadt. Höhepunkt des Festjahres ist ein Festakt im Oktober just an dem Tag, auf den auch die Urkunde datiert, in der Krefeld die Stadtrechte zugesprochen werden. Die Anmoderation ist nicht ganz glücklich gelaufen – es gab schon Rätselraten darüber was, wann, wo passieren würde. Das Konzept, das bekanntlich eine Vielzahl von Veranstaltungen mit und von der Bürgerschaft umfasst, hat in glücklicher Prägnanz Oberbürgermeister Frank Meyer in seinem traditionellen Jahresgespräch mit der Presse erklärt: „Jeder soll sichtbar werden.“ Er sagte das im Zusammenhang mit einem Pizza-Event und mit Blick auf die große Italienische Comunity in Krefeld. Er meinte, so darf man sagen: Die Vielfalt in Krefelds Bürgerschaft ist so groß, dass er sich wünscht, dass möglichst viele Gruppen im Programm vorkommen und sich so das Bild entfaltet, das Krefeld heute nach abgibt: als Stadtgemeinschaft, die Vielfalt nicht nur aushält, sondern lebt.