650 Jahre Krefeld Jugendstil-Klärwerk öffnet zum Stadtjubiläum

Bis zum Ende des Jahres 2025 soll die große Halle des im Jugendstil errichteten früheren Klärwerks in Uerdingen in altem Glanz mit neuer Nutzung erstrahlen. Das teilte Christoph Becker, Vorsitzender des Fördervereins des historischen und denkmalgeschützten Gebäudes, am Freitag mit. „Wir bauen zur Zeit Beton zurück, um den Bestand von 1909 freizulegen. Diese und eine Fülle weiterer Instandsetzungen in der Klärhalle werden durch die Bundesrepublik Deutschland, den Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien (BKM) und dem Land Nordrhein-Westfalen gefördert“, berichtete Becker.