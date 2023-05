Zum Jubiläum 650 Jahre Krefeld Haus der Seidenkultur legt Schlüsselanhänger auf

Der Jubiläums-Schlüsselanhänger wurde in Kooperation mit dem Stadtmarketing entwickelt. Für die technische Umsetzung hat HdS-Projektleiter Jürgen Schmitz das Kafka-Museum in Wuppertal gewonnen, dem eine Bandweberei angeschlossen ist. So wurde der Anhänger stilgerecht auf einem alten Jacquardwebstuhl mit 16 Bändern produziert. Schmitz sagt: „Beim Gurtband haben wir uns für eine robuste, wetterfeste und extrem strapazierfähige Gurtware aus Polypropylen entschieden. Sie hat eine hohe Reißfestigkeit, ist hitze- und säurebeständig und waschbar bei 30 Grad. Das aufgenähte Band mit den Symbolen ist in der Kette aus Polyester (PES) und im Schuss(-Faden) aus langfaseriger, mercerisierter, ägyptischer Baumwolle gewebt. Auch dieses Material ist waschbar.“