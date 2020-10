Wie Pendler zur Arbeit fahren : 60.000 Berufstätige kommen täglich nach Krefeld, um zu arbeiten

Krefeld 33 Prozent der Krefelder Arbeitnehmer bewältigen den Weg zur Arbeitsstätte mit dem Öffentlichen Personennahverkehr sowie mit dem Fahrrad oder zu Fuß.

Krefeld ist als Arbeitsort durchaus beliebt: Täglich pendeln 60.539 Männer und Frauen von ihrem Wohnort außerhalb der Stadt in die Seidenstadt, um ihr Geld zu verdienen. Die Einpendlerquote liegt bei 49 Prozent. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT NRW) in seiner Auswertung für das vergangene Jahr mit. Mit 63.073 Arbeitnehmern in Krefeld haben die meisten einen kurzen Weg zur Arbeit, weil sie innerhalb der Stadtgrenzen leben. Vielleicht erklärt sich dadurch auch der relativ gute Wert von 33 Prozent, die den Weg zur Arbeitsstätte mit dem Öffentlichen Personennahverkehr – sprich Bus und Bahn – sowie mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewältigen. Der nordrhein-westfälische Durchschnitt liegt in dieser Kategorie bei 29,8 Prozent. Entsprechend fällt der Anteil derer, die das Auto benutzen, um zum Arbeitsplatz zu gelangen, in Krefeld mit 67 Prozent im Vergleich zu NRW mit 70,2 Prozent geringer aus.