Krefeld: 60 Jahre Jazzkeller - Ozma feiert mit

Krefeld Der Auftritt des französischen Quintetts wird vom Fernsehen aufgezeichnet.

Die Band hat in ebendiesem Jazzkeller 2008 eines ihrer ersten Konzerte in Deutschland gegeben. Damals waren Stephane Scharle (Schlagzeug), Eduard Sero-Guillaume (Bass), Julien Soro (Saxofon), Guillaume Nuss (Posaune) und Tam de Villiers (Gitarre) hierzulande noch ein echter Geheimtipp. Die Band spielt zeitgenössischen Jazz auf höchstem Niveau, bedient sich dabei unverkrampft bei allen Musikstilen und sprüht nur so vor Spaß am eigenen Schaffen.