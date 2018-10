Krefeld Für das erste November-Wochenende laden Werbegemeinschaft und SWK zum Thema Elektromobilität ein.

(RP) Am Samstag, 3. November, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 4. November, von 13 bis 18 Uhr, steht Krefeld unter dem Motto „Krefeld elektrisch“ ganz im Zeichen der Elektromobilität. An den Tagen dreht sich alles um Chancen, Möglichkeiten und Trends zum Zukunftsthema Nummer 1. Besucher der Veranstaltung, die Werbegemeinschaft und Stadtwerke Krefeld organisieren, haben die Gelegenheit, sich über alle Aspekte der Elektromobilität informieren und beraten zu lassen. Zudem können sie das Fahrgefühl durch kostenlose Probefahrten erleben. Ergänzend laden die Einzelhändler der Innenstadt am 4. November zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Ein kulinarisches Angebot auf dem Dionysiusplatz rundet die Veranstaltung ab.