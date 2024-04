Atelierrundgang in Krefeld 21 Künstler stellen aus - bunt ist die neue Farbe beim A-Gang

Bei Mauga ist alles im Fluss. Wenn sie den Zeichenpinsel ansetzt, dann fließt die Farbe über die Leinwand. Ein Teil des Schwungs kommt aus dem Handgelenk der Künstlerin, aber wenn die die Farbe sich zu einem gewissen Maß den eigenen Weg sucht, ist das gewollt. So ist es auf den Bildern zu sehen, die in ihrem Atelierhaus am Grönkesdyk hängen. Auffällig: Es ist jede Menge Farbe da. Denn ihre Künstlerkolleginnen und -kollegen des Kollektivs „A-Gang“ haben auch Farbintensives vorbereitet oder die Energie der Farbe durch intensives Schwarz-Weiß-Spiel ersetzt. An den kommenden beiden Sonntage, 14. und 21. April öffnen sie ihre Ateliers zum 58. A-Gang. An zwölf Adressen sind diesmal Arbeiten von 21 Beteiligten zu sehen. In Maugas Atelier geeben sie einen Überblick über das, was zu sehen sein wird.