Atelierausstellung in Krefeld Erholungsfaktor Kunst - 57. A-Gang zeigt viel Farbe

Von der Sonne im Sommer hat Jari Banas wenig mitbekommen. Er hat gearbeitet und sich dazu ein düsteres Thema vorgenommen: Verschickungskinder. 200 Menschen, die ab den 1950er Jahren mit diesem Programm in Heime in Kurorten geschickt worden, hat er gesprochen. „Es sind entsetzliche Geschichten, die diese Kinder erlebt haben“, sagt der Künstler. Gewalt, Demütigungen und Unterdrückung, die Kinder in „Kuren“ zum Aufpäppeln in Heimen erlebt haben, die von sadistischem Personal geführt wurden, hat er gemalt: Das Buch soll am Sonntag, 12. November, druckfrisch in seinem Atelier vorliegen. Die 100 farbigen Zeichnungen sind als sechs Quadratmeter große „Comicwand“ schon am 5. November zu sehen.