Handwerk und Handel 530 Bäckerei-Beschäftigte in Krefeld erhalten mehr Geld

Das Wortspiel liegt auf der Hand: Beschäftigte in Krefelder Bäckereien backen ab sofort keine „kleinen Brötchen“ mehr. Sie bekommen ab diesem Monat mehr Geld – vom Bäcker über den Auslieferungsfahrer bis zur Fachverkäuferin am Filial-Tresen. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Mittwoch mit. „In der Spitze gibt es 13 Prozent mehr. Davon profitieren vor allem auch die, die Brote, Brötchen und Kuchen in den Bäckereien und Filialen verkaufen. Eine Bäckereifachverkäuferin, die Vollzeit arbeitet, hat damit ab sofort gut 270 Euro mehr im Portemonnaie. Ein junger Bäckergeselle kommt auf knapp 170 Euro zusätzlich im Monat“, sagte die Geschäftsführerin der NGG Krefeld-Neuss, Claudia Hempel.