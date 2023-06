Die ersten Uerdinger Highland Games Kräftemessen auf Schottisch in Uerdingen

Über Kontakte in Krefelds Partnerstadt Leicester hatte Langen Großbritannien schätzen gelernt und sich dann langsam über Aufenthalte in B&B–Quartieren nach Norden hochgearbeitet, bis er in den wildromantischen schottischen Highlands das Land seiner Träume gefunden hatte. Jeden Sommer finden in Schottland etwa 100 dieser volksfestartigen Gatherings statt. Nach dem Besuch etlicher dieser Feste wuchs in Langen die Idee, diese Kraftspiele der schottischen wilden Kerle nach Uerdingen zu holen, gibt es doch überall in Europa Clubs, die diese schottische Tradition pflegen. „Der Lokalpatriotismus hier in Uerdingen ist enorm groß, und die Uerdinger sind genauso bekloppt wie die Schotten“, meint der bekennende Uerdinger Langen.