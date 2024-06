Alle singen mit in der Friedenskirche Großes Liederfest zum 500. Geburtstag des Evangelischen Gesangbuchs

Gesungen wurde im Christentum schon immer. Doch Jahrhunderte lang wurden Gesänge mündlich überliefert, Texte auswendig gelernt. Das änderte sich um die Jahreswende 1523/24. Damals erschien in Nürnberg der so genannte Acht-Lieder-Druck mit Liedern von Martin Luther und Paul Speratus. Dieser Druck gilt als erstes evangelisches Gesangbuch. Dank der Erfindung des Buchdrucks 80 Jahre zuvor konnten die Lieder nun weit verbreitet werden, Texte mussten nicht mehr mühsam von Hand abgeschrieben oder von Mund zu Mund weitergetragen werden; sie erreichten viel mehr Menschen. Es war ein enormer Fortschritt. 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch feiert Krefeld am Sonntag, 9. Juni, mit einem großen Liederfest in der Friedenskirche, Luisenplatz 1.