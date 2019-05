Zoll-Razzia im Baugewerbe in Krefeld : 50 Verstöße gegen den Mindestlohn

Info

Seit dem 1. März 2019 gilt der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn im Bauhauptgewerbe nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz für Hilfsarbeiter in der Lohngruppe 1 in Höhe von 12,20 Euro und für Facharbeiter in der Lohngruppe 2 in Höhe von 15,20 Euro.