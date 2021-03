Urteil des Landgerichts Krefeld : 50 Kilo Heroin im Verdeck des Cabrios – neun Jahre Haft

Der 55-Jährige hatte zunächst vor dem Krefelder Gericht seine Unschuld beteuert: Er habe das Auto erst am Tag zuvor gekauft und von den Drogen nichts gewusst. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Kammer sprach den 55-jährigen Mann wegen Drogenschmuggels und Beihilfe zum Drogenhandel schuldig. Die sichergestellte Menge hatte einen Schwarzmarktwert von rund drei Millionen Euro.

Der Berliner war am 19. August 2020 bei der Rückfahrt aus den Niederlanden in eine Kontrolle an der Autobahn geraten. Weil er bei auffällig nervös war und keinen vernünftigen Reisegrund nennen konnte, untersuchten die Polizisten sein Auto genauer. Ans Licht kamen 100 Platten Heroin.