Berufsverband Krefelder Künstler 50 Jahre BBK - Kunst aus Krefeld feiert in der Jubiläumsausstellung

Krefeld/Kevelaer · Was in Krefelder Ateliers entsteht, ist auch jenseits der Stadtgrenzen gefragt. In großen Ausstellungen im Museum Kevelaer und in der Cubus Kunsthalle sind namhafte Krefelder vertreten.

26.01.2024 , 14:33 Uhr

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird die Ausstellung in der Cubus Kunsthalle eröffnen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Petra Diederichs