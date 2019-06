Krefeld : 480.000 Euro weg: Stadt zieht Beiträge nicht rechtzeitig ein

Krefeld Oberbürgermeister Frank Meyer will die Abläufe rund um neue Laternen lückenlos aufklären lassen.

(RP) Anliegerbeiträge für die Erneuerung von Straßenlaternen in Krefeld sind für die Jahre 2013 und 2014 zum Teil nicht rechtzeitig abgerechnet worden – dies besagt ein Zwischenbericht der Rechnungsprüfer. Betroffen sind konkret acht Straßenabschnitte, in denen die Stadtwerke (SWK) beziehungsweise die Netzgesellschaft Niederrhein (NGN) im Auftrag der Stadt tätig waren. Eine Abrechnung mit den Anwohnern dieser acht Straßen ist anscheinend nicht mehr möglich, weil der Zeitpunkt der technischen Fertigstellung und damit der Abschluss der Maßnahme mehr als vier Jahre zurück liegen und deshalb eine Verjährung der Forderungen eingetreten ist. Der Einnahmeausfall kann sich nach einer ersten Schätzung auf rund 480.000 Euro belaufen. Dazu sind nun weitere rechtliche Prüfungen vorgesehen. Auch will die Stadt prüfen, ob die Eigenschadenversicherung in Anspruch genommen werden kann.