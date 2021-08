Wahlkampfauftakt in Krefeld : 480 Zuschauer bei FDP-Chef Christian Lindner

Krefeld Überraschend hohen Zuspruch hatte der Wahlkampfauftakt der FDP: Zur Rennbahn kamen 480 Menschen, um den FDP-Bundesvorsitzenden zu hören.

Ob es daran liegt, dass Krefeld eine FDP-Hochburg ist, oder daran, dass FDP-Chef Christian Lindner oft umstritten, aber selten langweilig ist: Mit soviel Zuspruch hatten die Liberalen nicht gerechnet. Als der FDP-Bundesvorsitzende am Wochenende auf der Rennbahn den FDP-Bundestagswahlkampf in Krefeld eröffnete, kamen laut Veranstalter 480 Menschen. Das tue „uns Freien Demokraten gut“ und zeige, dass am 26. September mit der FDP zu rechnen sei, eröffnete Lindner sichtlich zufrieden.

Er erntete Applaus, als er prophezeite, dass die Grünen am Ende auf Platz drei landen; an einen SPD-Kanzler Scholz glaubt er nicht, und wenn dann also der CDU-Kandidat Armin Laschet Kanzler werde, könne der freundliche, rheinische Katholik eine starke FDP an seiner Seite gut brauchen.