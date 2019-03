Kunst in Krefeld : Bauhaus, A-Gang und die Folgen

Die A-Gang-Künstler haben fürs Rathausfoyer ein Bauhaus-Objekt geschaffen, das dort in den nächsten Wochen zu sehen sein wird. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Künstler des 48. Atelierrundgangs haben sich mit den Gedanken des Bauhauses auseinandergesetzt. Ein Objekt im Rathaus ist ihr Aushängeschild.

Das Bauhaus feiert 100-Jähriges, und der Krefelder A-Gang ist knapp 25. Für die Künstler der neun festangeschlossenen Ateliers, die zweimal im Jahr den Kunst-Rundgang organisieren, war das ein Grund, zu fragen, wie die Design- und Architekturgedanken aus Dessau sie in ihrem künstlerischen Arbeiten beeinflusst haben. „Fast alle haben an der Fachhochschule Niederrhein Design studiert, die schon wegen Johannes Ittens Lehrtätigkeit in den 30er Jahren eine große Nähe zum Bauhaus hatte. Darüberhinaus war in den 80er Jahren die puristische und minimalistischen Herangehensweise des Bauhaus in der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen noch sehr deutlich zu spüren“, fasst Christoph Legde zusammen.

So haben sich die „A-Gänger“ intensiv mit ihren Wurzeln beschäftigt, die bis ins Bauhaus zurückreichen. Ein sichtbares Ergebnis findet sich im Rathausfoyer: Buchstaben aus Dämmplatten bilden den Schriftzug „bauhaus“. Die Vorderseite ist minimalistisch schwarz gehalten, die Rückseite jeweils im Stil eines Krefelder Künstlers gestaltet: das „b“ in Michael Lauers feurigem Rot bemalt, das „u“ von Jari mit einem Comic versehen. „Wir feiern das Bauhaus-Jubiläum groß, und wir feiern es breit. Es soll kein Elitethema sein und nicht nur historisch betrachtet werden“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer und hofft, „dass in Krefeld die Aufmerksamkeit für Design, Architektur und Kunst steigt“.

Ein gewitzter Sechs-Minuten-Film, in den Ateliers sowie an den Mies-van-der-Rohe Wirkungsstätten gedreht, macht neugierig auf das, was zwölf Ateliers an den Sonntagen 31. März und 7. April bieten. Und das reicht von Malerei und Zeichnung zur Architektur bei Mauga bis zu Christof Legdes augenzwinkernde Übersetzung der Bauhaus-Maxime „Less is More“ zu „Weniger ist Meer“. Die Ateliers: