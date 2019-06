Zahl der Scheidungen stark rückläufig : 472 Kinder von Scheidung der Eltern in 2018 betroffen

472 Kinder von Scheidung der Eltern in 2018 betroffen

Krefeld Die Zahl der Ehescheidungen ist in Krefeld in den vergangenen zehn Jahren deutlich um 29,2 Prozent gesunken.

Das Bild von Kindern, die den Kitt einer Ehe bilden, muss überdacht werden: Anders als in der benachbarten Stadt Düsseldorf, in der die Zahl der geschiedenen Ehen ohne minderjährigen Nachwuchs (630 Fälle) tatsächlich deutlich höher ist als die mit Kindern (480), verhält es sich in Krefeld anders herum. 293 geschiedene Paare im vergangenen Jahr hatten gemeinsamen Nachwuchs von bis zu 18 Jahren. 269 geschiedene Ehen waren kinderlos beziehungsweise der Nachwuchs im Erwachsenenalter.