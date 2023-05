Steinstraße – Nachbarn entdeckten Blut auf der Treppe 44-Jähriger stirbt in Krefeld nach Messerangriff

Eine Messerstecherei hat in Krefeld ein Menschenleben gefordert. Wie die Polizei berichtet, wurden Polizei und Rettungsdienst am Freitag, 12. Mai, gegen 17:45 Uhr zu einer Wohnung an der Steinstraße gerufen. Anwohner hatten zuvor laute Geräusche im Treppenhaus gehört und Blutspuren gesehen. In einer offenstehenden Wohnung fanden sie eine leblose Person am Boden. Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg. In unmittelbarer Tatortnähe stießen Polizeibeamte auf einen 22-jährigen Deutschen aus Krefeld, der an Händen und Kleidung Blutspuren aufwies. Da der dringende Verdacht bestand, dass er in Zusammenhang mit der Tat steht, wurde er vorläufig festgenommen.