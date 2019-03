Razzia in Krefeld : 40 Scheinadressen enttarnt - Verdacht auf Sozialbetrug

An der Alten Linner Straße enttarnte die Polizei in einer gemeinsamen Aktion mit der Stadt in zwei Mehrfamilienhäusern mehr als 40 Scheinadressen. Sechs Wohnungen wurden gesperrt. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Stadt kontrollierten zwei Mehrfamilienhäuser an der Alte Linner Straße. Für sechs Wohnungen wurde eine weitere Nutzung untersagt.

Mehr als 40 Mieter in zwei Mehrfamilienhäusern gibt’s nur auf dem Papier. Tatsächlich leben die Personen aus Osteuropa nicht in den beiden Gebäuden an der Alten Linner Straße. Solche Scheinadressen böten ausreichend Verdachtshinweise, dass die Männer und Frauen in Sozialhilfebetrug verwickelt sein könnten, berichtete Polizeisprecherin Karin Kretzer am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.