Kulturfabrik Krefeld feiert Jubiläum Smokie-Sänger gratuliert der Kufa zum 40. Geburtstag

Die Kulturfabrik Krefeld als Verein wurde 1983 gegründet. „Heute stehen wir hier, um vier Jahrzehnte des Kulturschaffens, der Leidenschaft und des Engagements zu feiern. 40 Jahre, in denen die Kufa zu einem unverzichtbaren Pfeiler des kulturellen Lebens in Krefeld und darüber hinaus geworden ist“, so begrüßt Vorstandsvorsitzender Robin Lotze die zahlreichen Gäste. Der ehemalige Schlachthof war nicht immer der Veranstaltungsort. In den ersten Jahren fand die Kultur am Dießemer Bruch in der einstigen Fabrikhalle der Firma Pelzer & Ehlers statt. Erst zehn Jahre später ging es in den Krefelder Schlachthof. Lotze spricht davon, dass sich die Liste der Künstler, die die Bühne mit Leben gefüllt haben, wie ein Who is Who der Musik- und Kulturszene lesen: Nina Hagen, Wilfried Schmickler, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Anke Engelke, Tim Bendzko und Konrad Beikircher gehören unter anderem dazu. Fast 1,5 Millionen Besucher wurden in den 40 Jahren begrüßt.