Heimatserie : 40 Jahre Heimat im Garten

Hornveilchen im Gemüsegarten. „Jetzt erfreue ich mich daran, und wenn da Gemüse hinkommt, müssen sie weg“, sagt Günter Göbels. Der Boden ist durchsetzt mit Samen; die Veilchen kommen immer wieder. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Günter Göbels wird der Rheinlandtaler verliehen. Wir trafen ihn in seinem Garten. Ein Besuch im Krefelder Auenland.

Wie tief die Liebe zu diesem Stück Land sitzt, macht ein beiläufig gesprochener Satz deutlich: „Wir waren nie länger als eine Woche weg. Das hatte auch mit dem Garten zu tun.“ Günter Göbels ist 76 Jahre alt, 40 Jahre seines Lebens hat er seinem Garten gewidmet. Im Schnitt habe er drei bis vier Stunden täglich im Garten zu tun, mal mehr, mal weniger, sagt er. Es ist ein naturnaher Garten, der Lebensraum für Vögel und Insekten bietet. Ein Teil ist auch Nutzgarten. Irgendwann sagt er: „Wenn Sie keine Frau haben, die die Sachen verarbeitet, könne Sie den Garten vergessen.“ Die Marmelade, die seine Frau von den selbstgezogenen Pfirsichen mache, sei köstlich; ein Genuss. Das Auenland liegt eben auch in Krefeld.

Günter Göbels in einem Gewächshaus. Den Garten bewirtschaftet er seit 40 Jahren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Günter Göbels wird in diesem Jahr der Rheinlandtaler verliehen, und zwar wegen seines Engagements im Naturschutz und zur Bewahrung des kulturellen Erbes Krefelds: Er hat als ehemaliger Patroneur das Museum „Haus der Seidenkultur“ mit aufgebaut und gehört heute zu den Wenigen, die die kostbaren Jacquard-Webstühle noch bedienen können. Und er war lange als Naturschützer aktiv, hat auch zahlreiche Fortbildungskurse für naturnahes Gärtnern geleitet.

Zum Naturschutz kam er durch den Hülser Ernst Schraetz, in Krefeld als Naturschützer eine Institution. Göbels lebt seit Jahrzehnten im Haus seiner Eltern. Den Grundstein zum Garten legte sein Vater - und so hält der Sohn eine Koreatanne in Ehren, die sein Vater gepflanzt hat. Bei aller Liebe zur Natur ist Göbels kein Radikaler, der nur heimische Gewächse duldet. Was schön ist und Lebensraum für Tiere bildet, ist willkommen. Wenn nötig, arbeitet er auch mit eingegrabenen Töpfen, um Narzissen platzieren zu können. Seine 1000 Quadratmeter Garten umfassen neben einem Nutz- auch einen Ziergarten, der mit Schiefern und Steinen gut begehbar ist. Göbels arbeitet bevorzugt mit Stauden. Sie kommen wieder und sind keine Einwegpflanzen, die blühen und wegkommen. Dieses Modell widerstrebt Göbels. Sein Ziel ist es, in jeder Jahreszeit einen andere Anmutung zu sehen. „Wer uns nach einem Monat wieder besucht, soll ein anderes Bild vor Augen haben.“

Die Bienenwand: Zehn bis zwölf Wildbienenarten sind dort vertreten. Wildbienen leben allein; sie legen ein Ei ab und umgeben es mit Pollen oder Blättern als Nahrung für die Brut. Das kleine Bild zeigt eine Rote Mauerbiene. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Liste der Pflanzen in diesem Garten liest sich, als seien Elfen zu einem Klassentreffen versammelt: Storchschnabel, Hasenglöckchen, Schneestolz, Bechermalve, Fette Henne, Scharbockskraut, Königskerze, Wolfsmilch, Herbstzeitlose, Muschelzypresse, Traubenhyazinthen, Frühlingssternchen. Allein die Namen sind herzerwärmend.

Göbels hat alle Natursteine, die sein Vater als Wegumrandung angelegt hat, in den Garten integriert – zur Terrassierung oder zur Anlage von Trittflächen. „Ich kann jeden Teil des Gartens begehen, ohne etwas kaputtzutreten oder den Boden zu verdichten“, sagt er. Zudem ist das Ganze schön anzusehen, denn die Steine stiften dem Ganzen Struktur ein: Linien, Punkte, Grenzen.

Stecklinge der Saxifraga (Steinbreche) stehen später im Steingarten. Foto: Jens Voss

Alles, was geschreddert werden kann, wird kompostiert. Äste werden an bestimmten Stellen gestapelt und verrotten – so entsteht Lebensraum für Käfer: Nashornkäfer, Rosenkäfer und Kleine Hirschkäfer zählen zu den Gesellen, die in Göbels Garten leben.

Sedum, gedeiht am Rande des Gartenweges. Foto: Jens Voss

Ein Ilexbaum mit seinen roten Beeren ist ein Fressplatz für Wacholderdrosslen. Staudenkornblumen bilden Samenkörner, die den hinreißend schön gefärbten Diestelfink anlocken. Mit dieser Pflanze verbindet Göbels ein tiefes Aha-Erlebnis, eben weil der Zusammenhang zwischen Nahrungsquelle und Vogelbesuch so berückend schön ausfiel: „Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen“, sagt Göbels. Naturgärten sind Gärten, in denen die Flora die Fauna ernährt. Und so lässt Göbels Pflanzen stehen, auch wenn sie abgeblüht sind. „Das ist zwar nicht mehr so schön wie bei der Blüte, aber wertvoll für die Natur“, sagt er, „und außerdem finde ich auch Brauntöne sehr schön.“

Lungenkraut. Es blüht früh und ist wichtig für Hummeln. Foto: Jens Voss

Unaufgeräumt wirkt sein Garten an keiner einzigen Stelle. Zwar wachsen in den Nutzbeeten zurzeit Veilchen und Buschwindröschen, der Boden wirkt nicht akkurat geeggt – dennoch ist von Unordnung keine Spur. Jede Ecke wirkt aufgeräumt, etwa die Armee von Tontöpfchen, in denen Steinbreche und Dachwurze gezogen werden, bevor sie in den Steingarten kommen. Eine Kinderstube für Pflanzen.

Auch die Insektenwand im hinteren Teil ist akkurat angelegt und funktioniert: Zahlreiche Wildbienen sind dort unterwegs; brummende summende dunkelbraun gepelzte Untermieter, denen man gern zuhört, bis man innerlich ein bisschen mitbrummt.

Eine Rote Mauerbiene im Garten von Günter Göbels.. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Im Nutzgartenbereich ist Raum für Kartoffeln, Weiß-, Rot- und Spitzkohl, Erbsen, Sellerie und Zwiebeln. Möhren sind nicht vertreten – wegen der Möhrenfliege. „Da müsste man mit Gift arbeiten“, sagt Göbels, und das lehnt er ab. Wenn es soweit ist, lockert er die Beete, in denen zurzeit Hornveilchen blühen, mit dem Sauzahn auf, einem Gartengerät mit einem kräftigen Haken. „Ich grabe nicht mehr“, sagt Goebels, „auflockern reicht“.