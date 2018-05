Krefeld: 38-Jähriger schlägt und tritt seine Katze auf offener Straße

Krefeld Die Polizei konnte das völlig verängstigte Tier befreien.

Ein Mann hat am Sonntagabend in Uerdingen eine Katze gequält. Eine aufmerksame Zeugin rief die Polizei. Die Beamten konnten das Tier befreien. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Wie die Behörde gestern mitteilte, meldete sich um kurz vor 19 Uhr die Krefelderin bei der Leitstelle. Die Frau hatte zuvor beobachtet, dass ein Mann eine Katze an der Leine über die Lange Straße / Alte Krefelder Straße spazieren führte.

Das Tier sei in ein Gebüsch gelaufen, aus dem der Besitzer sie mit ruckartigen Bewegungen an der Leine hervorgezerrt habe, so die Zeugin. Schließlich habe er mehrfach auf das Tier eingeschlagen, es getreten sowie hinter sich hergezogen. Dann habe er die Katze gepackt und sie sich mit Wucht in den Nacken gedrückt. Die vom Regen völlig durchnässte und verängstigte Katze trug der 38-Jährige noch auf den Schultern, als ihn die Beamten eines Streifenwagens um kurz nach 19 Uhr an der Uerdinger Straße antrafen.