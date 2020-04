Krefeld : 350 Menschen bei Beerdigung im Rockermilieu

Krefeld Der Toten wurde dem Vernehmen nach 23 Jahre alt und starb bei einem Autounfall. Bei der Beerdigung waren Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst präsent.

(vo) Eine so große Trauergemeinde hat Hüls schon lange nicht mehr gesehen: Rund 350 Menschen haben nach Polizeiangaben am Dienstag an der Beerdigung eines Mannes auf dem Hülser Friedhof teilgenommen. Beamte der Polizei waren ebenso präsent wie Vertreter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadtverwaltung, erklärten Kommune und Polizei auf Nachfrage. Der Mann sei griechischer Abstammung gewesen und werde dem Rockermilieu zugerechnet, teilte die Polizei mit. Er wurde dem Vernehmen nach 23 Jahre alt und ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.