Vier Krefelder auf der Intensivstation : 33 neue Corona-Infektionen – Inzidenzwert steigt auf 61,1

Am Ostwall: Der Kommunale Ordnungsdienst hat 14 Bußgeldverfahren eingeleitet, weil Personen sich nicht an die Maskenpflicht an Haltestellen hielten. Foto: Jens Voss

Krefeld Eine weitere Person sei in der Seidenstadt an oder mit dem Coronavirus verstorben, teilt das städtische Gesundheitsamt mit. Als aktuell infiziert gelten 187 Bürger, 14 mehr als am Vortag.

Den bisher 126. Todesfall in Krefeld im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das städtische Gesundheitsamt. Eine weitere Person sei in der Seidenstadt an oder mit dem Virus verstorben. „Es handelt sich um eine Person im Alter von rund 80 Jahren, die im Krankenhaus verstarb und zuvor in einem Heim lebte“, so ein Mitarbeiter der Behörde. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, steigt für Krefeld indes weiter an: Sie liegt bei 61,1, nachdem sie am Vortag bei 56,3 gelegen hatte.

33 neue Corona-Infektionen meldet der städtische Fachbereich Gesundheit am Donnerstag, 18. Februar, (Stand: 0 Uhr). Die Gesamtzahl bestätigter Fälle seit Beginn der Pandemie liegt in Krefeld somit bei 7.025. Genesen sind nach einer Infektion inzwischen 6.712 Personen, 18 neu seit dem Vortag. Als aktuell infiziert gelten 187 Bürger, 14 mehr als am Vortag. In einem Krankenhaus in der Stadt liegen aktuell 22 Personen aus Krefeld, vier von ihnen auf der Intensivstation, drei dieser Patienten werden beatmet. 23.284 Personen haben sich seit Ausbruch der Pandemie behördlich angeordnet oder freiwillig in eine Quarantäne begeben. Bisher sind 41.908 Erstabstriche vorgenommen worden, 112 Tests sind noch offen.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat am Mittwoch – 14 Bußgeldverfahren in Höhe von jeweils 150 Euro – eingeleitet, weil Personen sich nicht an die Maskenpflicht an Haltestellen hielten. Neun Verstöße wurden an der Haltestelle Hansazentrum registriert, zwei an der Haltestelle Rheinstraße, zwei an der Haltestelle Am Röttgen und eine am Sprödentalplatz.

