Kontrollen bis 2023 : KBK zieht Bilanz - 3000 Bäume beim jüngsten Unwetter beschädigt

Das Unwetter hatte am 30. Juni schwere Schäden verursacht. Foto: Alexander Forstreuter

Krefeld Der Kommunalbetrieb Krefeld hat am Montag Bilanz gezogen: Sieben Wochen nach dem schweren Unwetter vom 30. Juni ist ein Großteil der Baumschäden im Krefelder Stadtgebiet beseitigt.

(RP) Der Sturm habe 214 Bäume entwurzelt oder so stark beschädigt, dass sie gefällt werden mussten. Weitere 276 Bäume hätten erhebliche Kronen- oder Astbrüche erlitten. Diese Bäume konnten jedoch durch intensive Pflegeschnitte gerettet werden.

Die Kontrollen ziehen sich sehr wahrscheinlich noch bis ins Jahr 2023. Im Stadtgebiet liegen noch vereinzelt Äste oder starke Zweige neben den Straßenbäumen, in Grünanlagen oder Grünstreifen, die noch nicht eingesammelt wurden. Der KBK bittet, diese über den Mängelmelder Maak et (www.maak-et.de) zu melden, so dass eine zeitnahe Beseitigung erfolgen kann.