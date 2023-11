Festliche Aktion in Krefeld 300 Pakete für „Weihnachten im Schuhkarton“

Als Botschafterin der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ freut sich die Unternehmerschaft Niederrhein über fast 300 gepackte Schuhkartons aus der Region. Das sind fast doppelt so viele Kartons wie im Vorjahr. „Wir sind überwältigt von so vielen engagierten Päckchenpackenden am Niederrhein“, so Kirsten Wittke-Lemm. Als Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Niederrhein war es ihr ein Anliegen, sich mit dem Arbeitgeberverband für den linken Niederrhein erneut sozial zu engagieren und liebevoll verzierte sowie bunt geschmückte Schuhkartons anzunehmen, die zum Teil auch aus den eigenen Reihen kamen. „Neben vielen Privatpersonen und den Mitarbeitenden unseres Hauses am Ostwall haben sich auch Mitgliedsunternehmen an der Aktion beteiligt.“