Krefeld : 28-Jähriger bedroht binnen 30 Minuten drei Frauen mit dem Messer

Krefeld Die Polizei hat gestern Mittag einen 28 jahre alten Mann festgenommen, der innerhalb von einer halben Stunde gleich drei Frauen mit einem Messer bedroht hat, um von ihnen Geld zu erpressen.

Gegen 11:30 Uhr war eine 56 Jahre alte Krefelderin gerade dabei, ihr Fahrrad an der Wand eines Hauses am Dampfmühlenweg abzustellen, als sich ihr von hinten ein Mann näherte. Plötzlich hielt er ihr ein Messer an den Hals und forderte sie auf, Geld auszuhändigen. Die Frau führte jedoch kein Geld mit sich und zeigte dem Mann ihr leeres Portemonnaie, woraufhin dieser von ihr abließ und auf einem blauen Mountainbike flüchtete.