Corona in Krefeld : 206 Krefelder sind derzeit mit Corona infiziert

Die Nasen- und Rachenabstriche werden im Labor auf das Coronavirus getestet Foto: dpa/Oliver Berg

Krefeld Vier Personen liegen derzeit mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation eines Krankenhauses, vier davon müssen beatmet werden. Der Inzidenzwert ist relativ stabil bei 63,5.

(RP) Der städtische Fachbereich Gesundheit verzeichnet am Montag, 20. September (Stand: 0 Uhr), in Krefeld fünf neue Corona-Fälle. Damit liegt die Gesamtzahl aller bisher bestätigten Infektionen bei 13.546. Als aktuell infiziert gelten 206 Personen, am Vortag waren es 247 Personen. Genesen sind inzwischen nach einer CoronaInfektion 13.160 Personen, das sind 46 mehr seit dem Vortag.

180 Personen sind bisher im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Krefeld verstorben. Die Sieben-TageInzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt aktuell 63,5. Am Vortag hat der Wert bei 63,0 gelegen.

Im Krankenhaus liegen derzeit 16 Patienten aus Krefeld. Sechs dieser Patienten liegen auf der Intensivstation, vier von ihnen werden beatmet. Bisher sind 55.988 Erstabstriche vorgenommen worden, elf davon sind offen.