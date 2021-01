Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz Coronaschutzverordnung : 250 Gläubige in Krefeld beim Freitagsgebet in Moschee

Ayse Sari, Mehmet Demir (Ex-Vorsitzender der Union der türkischen und islamischen Vereine Krefeld) und Suat Uludag (Vorsitzender der Haci Bayram Veli Moschee) am Tag der offenen Moscheen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Heute ist wieder Freitagsgebet in der Haci Bayram Veli Moschee an der Sprödentalstraße. Das wird insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie genau beobachtet. Nachbarn beklagen, dass sich in dem Gebetsraum rund 250 Männer versammeln. Ordnungsamt und Polizei haben das kontrolliert.