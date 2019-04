Verkehrswende in Krefeld : 21 Prozent Radverkehr? Fridays For Future zählt mit Schülern nach

Schüler haben gestern an vier Kreuzungen in Krefeld den Verkehr gezählt. Foto: Björna Althoff

Krefeld / Tönisvorst Angeblich soll der Radverkehr in Krefeld 21 Prozent des Gesamtverkehrs ausmachen. Die Klimaschützer von „Fridays for Future“ zweifeln das an. Sie haben Schulen dazu aufgerufen, Verkehrszählungen zu veranstalten. Der erste Eindruck bestätigt die Zweifel an der Zahl.

(vo) Angeblich machen in Krefeld Radfahrer 21 Prozent des Gesamtverkehrs aus – stimmt das? Die Krefelder Mitglieder von „Fridays For Future“ zweifeln die Zahl an, die auf einer Mobilitätsanalyse aus dem Jahr 2017 basiert. „Im Alltag wird der Radverkehrsanteil als maximal sieben Prozent im Gesamtverkehr erlebt“, erklären die Klimaschützer. Sie wollen nun verlässliche Zahlen und haben dazu in einem Schreiben Schulen aufgerufen, Verkehrszählungen in Krefeld durchzuführen. Gestern war es soweit: Schüler und Lehrer des Michael-Ende-Gymnasiums (Tönisvorst) haben die erste Verkehrszählung ausgerichtet.

Wenn die Zahlen der sogenannten „Modal-Split-Erhebung“ im Rahmen der Mobilitätsbefragung 2017 nicht realistisch sind, hat das aus Sicht der jungen Klimaschützer eine fatale Konsequenz: „Weil wir sowohl bei der Auftaktveranstaltung zum Krefelder Mobilitätskonzept als auch beim Oberbürgermeistergespräch im Rathaus im Anschluss an die Demonstration am Freitag erlebt haben, dass mit Stolz darauf verwiesen wird, dass Krefeld ja schon 21 Prozent Radverkehrsanteil habe, sehen wir die ,Modalsplit Erhebung 2017’ als mitursächlich für eine verzögerte Verkehrswende Krefelds an“, erklärt dazu „Fridays For Future“-Sprecherin Björna Althoff, „im Alltag erleben wir jedoch leere Radwege in schlechtem Zustand und zweifeln stark an, dass dieses Ergebnis den Krefelder Verkehr repräsentativ wiedergibt.“ Althoff macht eine methodische Schwachstelle in der Erhebung geltend. Sie basiere auf Wege-Protokollen von 2254 Personen. Es dränge sich der Eindruck auf, so kritisiert Althoff, dass überwiegend das Verkehrsverhalten von Personen abgebildet wurde, die sich sehr für das Thema Verkehrswende interessierten. Damit, so der Schluss, wird das Gesamtergebnis verfälscht.

Am Freitag hat nun hat die erste Schule gezählt: 26 Schüler des Vom Ende-Gymnasiums haben unter Leitung ihrer Lehrer Tanja Mülleneisen und Wolfgang Folz von 10 bis 11 Uhr an vier Kreuzungen den motorisierten Verkehr, Radfahrer und den Straßenbahnverkehr gezählt: an der Kreuzung Guttenberg-/St.-Töniser-Straße, St.-Anton-Straße/ Preußenring, Ostwall/ St.-Anton-Straße sowie Philadelphia-/ Uerdinger Straße. Die Zählungen werden später ausgewertet. Lehrerin Mülleneisen formuliert einen ersten Eindruck: „Es gab vor allem an den ersten beiden Kreuzungen so gut wie keine Radfahrer; wie man auf einen Wert von 21 Prozent Gesamtanteil am Verkehr kommt, ist mir nach diesem ersten Eindruck ein Rätsel.“