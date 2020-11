Wirtschaft in Krefeld : 200 Stahlarbeiter protestieren gegen Stellenabbau

Krefeld Die angekündigten Maßnahmen des finnischen Stahlkonzerns Outokumpu werden am Standort Krefeld weder von der betrieblichen Interessenvertretung noch von der Tarifvertragspartei IG Metall mitgetragen.

Mehr als 200 Beschäftigte des finnischen Stahlkonzerns Outokumpu mit Werk in Krefeld protestierten gestern über die Pläne des Vorstands, 1000 Stellen weltweit – davon 105 in Krefeld – abzubauen und weitere Leistungen zu reduzieren oder gleich ganz zu streichen. Freitag, der 13., sei ein schwarzer Freitag für Outokumpu Nirosta in Krefeld, erklärte die Zanda Martens, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall, in Anbetracht der Restrukturierungspläne, die das Unternehmen vergangene Woche angekündigte habe. Die Beschäftigten, die Betriebsräte und die IG Metall werten dies als einen unverblümten Angriff auf die Tarifverträge, Mitbestimmung und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Die notwendige Kosteneinsparung wolle das Unternehmen allein zulasten der Beschäftigten erzielen. Dafür habe es betriebsbedingte Kündigungen angedroht, um die bereits fest eingeplanten 105 Arbeitsplätze abzubauen. Es wolle heute schon das Tarifergebnis von 2021 in der Stahlindustrie nicht akzeptieren und stelle die Zahlung des tariflichen Weihnachtsgelds in Frage. Alle Auszubildenden, die ihre Ausbildung abschließen, würden nicht übernommen, berichtete Zanda Martens.