Wirtschaft in Krefeld : 200 Millionen-Dollar-Vorhaben von Cargill Deutschland wird erörtert

Krefeld Cargill Deutschland hat am Standort Krefeld eine lange Tradition: Aus Maizena wurde Cerestar und dann Cargill. Nun soll die Produktion von Mais auf Weizen umgestellt werden. Das Planverfahren ist in vollem Gange.

Cargill Deutschland will in Krefeld 200 Millionen US-Dollar in den Umbau des Standorts investieren. Zukünftig will der Stärke- und Süßmittelhersteller an der Düsseldorfer Straße im Rheinhafen seine Produkte für die Lebensmittel-, Verpackungs- und Pharmaindustrie nicht mehr auf Basis von Mais, sondern von Weizen produzieren. Einen entsprechenden Antrag hat die Unternehmensführung bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht.

Nach einem ersten Erörterungstermin im September 2019 und einer zweiten Offenlage der Planungsunterlagen findet nun ein zweiter Erörterungstermin statt. Er beginnt am morgigen Donnerstag um 9.30 Uhr in der Event-Location Visaal an der Obergath 154 in Krefeld. Die Erörterung ist öffentlich. Eine Teilnahme ist nur mit Mundschutz möglich. Einwender können an diesem Tag Kritik oder Anregungen persönlich vortragen, die sie im Zusammenhang mit der zweiten Offenlage neu ins Verfahren eingebracht haben, und mit dem Vorhabenträger diskutieren. Die Verhandlungsleitung hat die Bezirksregierung Düsseldorf. Bei Bedarf wird die Erörterung am Freitag ab 9.30 Uhr an gleicher Stelle fortgesetzt. Eine Entscheidung in der Sache wird bei der Erörterung nicht getroffen.