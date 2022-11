“Unruhige Nacht“ : 20 Prozent mehr Polizeieinsätze zu Halloween in Krefeld

Krefeld Sachbeschädigung, Schlägereien, Ruhestörung: Die Polizei hat in der Halloween-Nacht am 31. Oktober deutlich mehr Einsätze als im vergangenen Jahr registriert.

Sachbeschädigung, Schlägereien, Ruhestörung: Die Polizei hat in der Halloween-Nacht am 31. Oktober deutlich mehr Einsätze als im vergangenen Jahr registriert. „Die Nacht war unruhig; wir haben am Montag zwischen 20 Uhr abends und vier Uhr morgens 120 Außeneinsätze gehabt; im vergangenen Jahr waren es nur etwa 100“, berichtet ein Polizeisprecher auf Anfrage. Generell habe die Polizei den Eindruck, dass die Zahl der Holloween-Vorfälle Jahr um Jahr in Krefeld und auch in Kempen wieder zunehme. „Vor 20 Jahren war es extrem mit den Einsätzen, danach gab es eine Phase, wo es abflaute – jetzt nimmt es wieder zu.“