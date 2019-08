Krefeld : Ein Anstoß fürs Leben

Krefeld Der Verein zur Beschäftigungsförderung engagiert sich für Jugendliche, die es schwer haben, im regulären Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die jungen Leute brauchen eine Struktur für den Tag und Zutrauen zu sich.

„Die Schwächsten unterstützen, das ist unser Leitsatz“, fasst Markus Lechner, Geschäftsführer des „Anstoß e.V.“ die Arbeit seiner Beschäftigungsinitiative zusammen. Als Garten- und Landschaftsbaumeister kann er mit Hilfe vieler – hauptsächlich ehrenamtlicher – Helfer seit 20 Jahren Jugendlichen eine Zukunftsperspektive vermitteln, ihnen also einen „Anstoß“ geben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dabei geht es vor allem um Menschen, die nicht gerade zu den Gewinnern auf dem Arbeitsmarkt zählen, also junge Erwachsene, die eine Förderschule besucht, alleine keinen Ausbildungsplatz gefunden haben oder sozial benachteiligt sind.