Wirtschaft in Krefeld : 16 Krefelder vertreten lokale Wirtschaft in der IHK-Vollversammlung

Krefeld Die Vollversammlung gilt als „Parlament der Wirtschaft“ und ist das wichtigste Organ der Industrie und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz am Nordwall.

(RP) Die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein haben eine neue Vollversammlung für die Wahlperiode 2022 bis 2026 gewählt. 105 Kandidaten waren für die 70 Sitze angetreten. „Es hat uns besonders gefreut, dass sich auch viele junge Unternehmer zur Wahl gestellt haben. Die neue Vollversammlung ist eine gute Mischung aus neuen und erfahrenen Akteuren“, sagte Wilhelm F. Thywissen, Vorsitzender des IHK-Wahlausschusses. 18 Frauen und 52 Männer gehören der neuen Vollversammlung an. Die konstituierende Sitzung findet am 15. Februar 2022 statt. Die neue Vollversammlung wählt dann in geheimer Wahl die Präsidentin oder den Präsidenten und acht Stellvertreter.

Aus der Stadt Krefeld sind folgende Wirtschaftsvertreter in die Vollversammlung gewählt worden: Erich Bröker (Jagenberg AG) und Stephanie Holzmann (Derichs GmbH) für die Stahl-, Metall- und Elektroindustrie; Timm Wiegmann (Alberdingk Boley GmbH) für die Chemie- und Kunststoffverarbeitungsindustrie, Energie und Bergbau; Rudolf Paproth (Dr.-Ing. Paproth GmbH & Co. KG Tiefbauunternehmung) für die Bauindustrie; Svenja Fusten-Görtz (Svenja Fusten-Görtz Handelsagentur) und Elmar te Neues (J. Finck GmbH & Co. KG) für den Groß- und Außenhandel inklusive Handelsvermittler; Christoph Borgmann (Borgmann Sport GmbH & Co. KG), Kerem Bul (Kigili GmbH) und Klaus Mellis (Mauritius-Apotheke) für den Einzelhandel und das Kfz-Gewerbe; Christoph Rochow (Stromps + Co. GmbH Internationale Spediteure Transport-Kontor) für das Verkehrsgewerbe; Michael von Ameln (von Ameln Finanzkonzepte GmbH) für die Immobilienwirtschaft sowie Finanz- und Versicherungsvermittlung; Andreas Gröver, (Deutsche Bank AG) für die Kreditinstitute und Versicherungen; Jessica Wolf (Kristina Mohr, Jessica Wolf Die Fette Beete) für das Hotel- und Gaststättengewerbe; Tanja Cosman (Wolff Kommunikation GmbH) und Anja Offermann (Scholz & Offermann Steuerberatungsgesellschaft mbH) für die Informations- und Beratungsdienstleistungen sowie Anja Raubinger (van Acken Fundraising GmbH) für weitere Dienstleistungen. Für die Textil- und Bekleidungsindustrie ist kein Krefelder Vertreter in der Vollversammlung.