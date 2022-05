So läuft die Wahl in Krefeld : 159.000 Krefelder sind für die Landtagswahl wahlberechtigt

Krefed Das Briefwahlbüro hat schon mehr als 37.000 Anträge bearbeitet. Weitere Anträge können noch bis Freitag um 18 Uhr gestellt werden.

Plakate im gesamten Stadtgebiet verkünden es seit langem, fünf Jahre nach der vergangenen Wahl ist es wieder so weit: Wahlberechtigte sind aufgefordert, von ihrem demokratischen Recht Gebrauch zu machen und ihre Stimmen zur Wahl des nordrhein-westfälischen Landtags abzugeben. Die Wahlräume sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr für die Stimmabgabe geöffnet. Die Wahlbenachrichtigung gibt Aufschluss über den Wahlraum, in dem die Stimmabgabe erfolgt.

Die Stadt Krefeld ist in 146 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übersandt worden sind, sind Wahlbezirk und Wahlraum angegeben. Falls dies dem Wählenden nicht bekannt ist, kann man es im „Wahlraumfinder“ im Internet ermitteln, indem man dort im Suchfeld die Straße, Hausnummer und Postleitzahl eingibt. Die Wähler haben zwei Stimmen: eine Stimme, mit der sie den Wahlkreiskandidaten wählen (wer im Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, zieht direkt in den Landtag ein) und eine Stimme für die Landesliste der Partei.

Briefwahlanträge können bis Freitag, 13. Mai, 18 Uhr gestellt werden. Briefwähler müssen dann den Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Er kann bis spätestens 18 Uhr am Wahltag in den Briefkasten des Rathauses am Von-der-Leyen-Platz 1 eingeworfen werden. Aufgrund der notwendigen Bearbeitungszeit (einschließlich Postweg) empfiehlt sich eine frühzeitige Antragstellung. Das Briefwahlbüro ist täglich geöffnet von 8.30 bis 17 Uhr, am Donnerstag bis 17.30 Uhr sowie am Freitag bis 18 Uhr.