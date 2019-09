Krefeld-Hüls : 15.000 Besucher trotz Kempener Stadtfest

Krefeld Wie beliebt der Hülser Bottermaat ist, zeigt, dass er auch neben „Krefeld pur“ und neben dem großen Kempener Stadtfest zahlreiche Besucher lockte. Nicht selbstverständlich: Hüls gehörte schließlich für fünf Jahre zu Kempen.

Ein geschäftiges Treiben füllte am Sonntag, 15. September, die Hülser Altstadt. An den rund 100 Ständen des Bottermaats konnten die Besucher die Fertigkeiten und Waren des ortansässigen Handwerks und Gewerbes sehen und kaufen. Begleitet wurde das traditionelle Stadtteilfest in seiner 43. Auflage durch zahlreiche Livemusik-Darbietungen. Auffälligste und größte Neuheit des Marktes war die erstmalig eingerichtete Automeile auf der Tönisberger Straße.