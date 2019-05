Marienschule : Geschichten für Kinder in der Klinik

Die Autorinnen mit ihren Helfern. Professor Niehues nimmt das Buch freudig entgegen. Initiiert wurde das Projekt von Marina Dorsch (hinten, 2. v.l.). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

15 Schülerinnen der Marienschule in Krefeld haben gemeinsam eine Kurzgeschichten-Sammlung geschrieben, die zukünftig an Kinder verschenkt werden soll, die stationär im Helios-Klinikum liegen.

Stolz halten die Schülerinnen der Marienschule in Krefeld das Buch in den Händen, das sie gemeinsam geschrieben haben. Zu kaufen gibt es dieses nicht. Es wird verschenkt. Denn bei der Kurzgeschichtensammlung ‚Die Welt im roten Ballon’ handelt es sich um ein gemeinsames Projekt des Krefelder Helios-Klinikums und der Schule. „Wir haben uns überlegt, dass wir Kindern, die stationär bei uns im Krankenhaus liegen, eine weitere Beschäftigungsmöglichkeit bieten wollen, und sind so auf die Idee gekommen, ein Buch von Kindern für Kinder anzubieten.

Kinder waren die Autorinnen bei Projektstart durchaus noch. Sie besuchten damals, im Jahr 2017, die fünfte bis siebte Klasse des Gymnasiums. Heute, gut zwei Jahre später, sind es Jugendliche, die stolz ihr Werk in den Händen halten. Die 15 Mädchen – dass keine Jungs dabei sind, war nicht beabsichtigt, allein, es beschränkte sich bei dem freiwilligen Projekt auf Mädchen, die bereit waren, die viele Zeit zu investieren – bekamen bei ihrem Projekt fachmännische Hilfe. Die Grefrather Kinder- und Jugendbuchautorin A.E. Eiserlo schulte sie im Schreiben und veranstaltete samstags Workshops mit den Nachwuchsschriftstellerinnen.

Info Geschenk für kleine Patienten des Helios Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Kinder, die einige Tage stationär im Helios liegen, bekommen künftig ein Exemplar des Buches „Die Welt im roten Ballon“ geschenkt. Gerade für Kinder sei die Ablenkung auch therapeutisch wertvoll, befindet Professor Tim Niehues, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin. Aktuell sind 500 Exemplare vorrätig. Die Auflage liegt bei 1000 Büchern. Um die Lagerung zu vereinfachen, wurde jedoch erst die Hälfte gedruckt und geliefert.

„Es ist ganz normal, dass am Anfang die sprachliche Varianz fehlt. Die jungen Autoren müssen erst lernen, dass es auch andere Verben gibt als sein, haben, sagen, fragen oder antworten. Die Fantasie war aber sofort da, und das Sprachliche hat sich extrem schnell entwickelt“, berichtet die Autorin, die sogar Grundschüler erfolgreich in der Kunst des Schreibens unterrichtet.

Die Länge der Geschichten, die nun Eingang in das Buch fanden, variiert von zwei bis acht Seiten. Die Themen sind vielfältig. Es geht um Geister, Reiten, Freundschaft oder Tiere in einem New Yorker Zoo. Immer wieder taucht ein Stein auf. „Der ist in fast allen Geschichten irgendwie präsent und hat etwas Mystisches. Mal ist er Teil eines Traumes, am Ende aber auch physisch vorhanden“, erzählt Eiserlo. Den Kontakt zu dem Projekt bekam die Schriftstellerin, einst selbst Schülerin der Marienschule, über ihren ehemaligen Deutschlehrer Werner Lichtenberg, der gemeinsam mit Helios-Pressesprecherin Marina Dorsch das Lektorat übernahm. Illustriert wurden die Geschichten von Jan Poggemann, einem Pfleger der Hülser Helios-Klinik.