Gewerkschaft malt Schreckensszenario an die Wand 1350 Bauarbeiter von Krefelder Unternehmen wollen mindestens 250 Euro mehr

Die Arbeiter auf dem Bau wollen höheren Lohn. „Bagger, Kräne und Betonmischer im Ruhemodus. Das droht, wenn der Bau in den Streik rutscht“, erklärte Tino Brüning. Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Düsseldorf spricht von einer „extrem heiklen Phase für die Bauwirtschaft in Krefeld“ und darüber hinaus. Grund sei das drohende Platzen der Tarifrunde im Bauhauptgewerbe. „Drei Verhandlungstreffen haben die Arbeitgeber scheitern lassen. Jetzt liegt ein Schlichterspruch auf dem Tisch. Aber Bauhandwerk und Bauindustrie machen bislang keine Anstalten, den Kompromiss zu akzeptieren. Wenn sie als Dauer-Nein-Sager weiter auf stur schalten, dann gibt es einen Bau-Streik. Und der wird auch in Krefeld richtig weh tun“, versprach Tino Brüning.