Deutschlandweit beteiligen sich Hunderttausende Ungewöhnliche Funde und Zigarettenkippen, Zigarettenkippen, Zigarettenkippen – 130 Gruppen sind beim Clean Up Day in Krefeld dabei

Der 3. Krefelder Dreck-Weg-Tag „Clean Up Day 2024“ war ein voller Erfolg: Mehr als 130 Vereine, Gruppen, Schulklassen, Familien und Einzelpersonen folgten dem Aufruf des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK) und sammelten in ihrer Nachbarschaft Müll. Der am Aktionstag gesammelte Unrat wird von den Teilnehmern an einem vorab mit dem KBK vereinbarten Ort abgelegt und von der GSAK abgeholt. Mit vom KBK zur Verfügung gestellten Müllsäcken, Zangen und Handschuhen zogen in allen Stadtteilen Bürgerinnen und Bürger zwischen 10 und 13 Uhr los. Zum Vorschein kam viel Plastik, einige Weihnachtsbäume, Radkappen und Elektroschrott. Das Gros bildeten Bonbon- und Schokoriegelverpackungen, Kronkorken und Zigarettenkippen. Das KBK-Team fand einen Einkaufswagen, der kurzerhand zum Transport der immer schwerer werdenden Müllsäcke benutzt wurde. „Ich freue mich, dass heute in allen Stadtteilen bei eher mäßigem Wetter fast 2.800 engagierte Bürgerinnen und Bürger unterwegs sind und in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass unsere Stadt ein bisschen schöner wird“, erklärt KBK-Vorstand Andreas Horster. Im Vorjahr wurden beim Clean-up-Day rund 8,5 Tonnen Abfälle beseitigt. Der „Clean Up Day“ findet weltweit statt. In Deutschland nahmen 2023 rund 300.000 Bürger teil.