Impuls Krefeld : 12.000 Blumenzwiebeln für den Moltkeplatz

Blütenpracht auf dem Moltkeplatz: Jessica Oehmke, Vorsitzende des „Impuls Krefeld“, zusammen mit Reno Müller, Mitglied des Vorstandes, zwischen blühenden Narzissen und mit dem Gymnasium im Hintergrund. Foto: Lothar Strücken

Krefeld „Impuls Krefeld“ hat die Pflanzung von 12.000 Blumenzwiebeln am Moltkeplatz finanziert und sorgt damit für eine wahre Blütenpracht.

(jon) „Zur Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität wurden am Moltkeplatz 12.000 Blumenzwiebeln einer Narzissenmischung gepflanzt“, erklären Jessica Oehmke, Vorsitzende des „Impuls Krefeld“, sowie Vorstandsmitglied Reno Müller.

Die Pflanzung erfolgte im vergangenen Jahr mit einer Spezialmaschine der Firma Verver Export aus Goch. Insgesamt wurden vier Beete mit einer Länge von je 25 Metern und einer Breite von je drei Metern angelegt. Ab diesem Frühjahr werden die Narzissen für drei Monate blühen und Bewohner und Besucher des Moltkeplatzes durch ihre farbenfrohe Pracht erfreuen. Nach Angabe der Firma haben die Blumenzwiebeln eine Lebenserwartung von etwa zehn Jahren.

Der Verein „Impuls Krefeld“ hatte die Idee, etwas zur positiven Gestaltung einer Krefelder Grünanlage beizutragen. Im Gespräch mit der Stadt Krefeld fiel die Wahl auf den Moltkeplatz. Impuls Krefeld finanzierte die Maßnahme mit 3.200 Euro. Seit seiner Gründung im Jahr 1853 hat sich der Verein unter wechselnden Namen immer wieder für eine positive Entwicklung der Stadt Krefeld eingesetzt. Als Verschönerungsverein, als Verkehrsverein und seit 2012 unter der Bezeichnung „Impuls Krefeld“ nimmt der Verein am öffentlichen Leben teil. Standen bis vor zehn Jahren noch die Beteiligung an Stadtmarketing, städtischen Veranstaltungen und die Mitfinanzierung von Krefelder Projekten im Vordergrund der Vereinsarbeit, werden seit 2012 hauptsächlich Veranstaltungen in den Handlungsfeldern Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Familie und Förderung durchgeführt.

In den Veranstaltungsreihen „Krefeld im Gespräch“ und „Wirtschaft inside“ sind seitdem viele interessante Aspekte des städtischen Lebens behandelt worden. „Durch die Pandemie war die Organisation von Veranstaltungen in den vergangenen eineinhalb Jahren stark eingeschränkt“, sagt Jessica Oehmke. Der Vorstand hat deshalb die Initiative ergriffen, um wieder Krefelder Projekte voranzubringen, die die Attraktivität und Aufenthaltsqualität in Krefeld positiv beeinflussen. Nach der Finanzierung der Mammutbaum-Pflanzung im Zoo ist dies das zweite Projekt, das „Impuls Krefeld“ unterstützt.

Der Hintergrund dieser Aktion im vergangenen Jahr: Einer der bekanntesten bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts, Joseph Beuys, wurde – am 12. Mai 1921 – in Krefeld geboren. Anlässlich seines 100. Geburtstags hatten Stadt und Zoo, der Künstler U We Claus für die Free International University und der Verein „Impuls Krefeld“ einen Küsten-Mammutbaum als Erinnerung an Beuys gepflanzt. Die Idee zu diesem „Geburtstagsgeschenk“ stammt von U We Claus. „Diese Baumpflanzaktion ist schon eine soziale Plastik, weil sich so viele daran beteiligt haben“, freute sich der Künstler damals.