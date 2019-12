Seidenweberhaus : 110 Ballettschüler tanzen zur Orchestermusik

Krefeld Die Bayer Symphoniker und die Ballettschule Regina Zindel präsentierten „Symphonic Christmas und Dance“ im Seidenweberhaus.

Da hüpfen kleine Ballerinen schon in ihrem rosa Tutu ins Foyer des Seidenweberhauses. An anderen Stellen kann man am späten Samstagnachmittag andere Kinder beobachten, die sich tänzerisch durch den großen Saal bewegen. Dieser ungewöhnliche Bewegungsdrang und zum anderen auch der große Anteil an jungen Familien sind Vorboten des Konzerts der Bayer Symphoniker gemeinsam mit der Ballettschule Regina Zindel – eine Kooperation, die mit ihrer Premiere das Seidenweberhaus sehr gut füllt.