Neue Statistik Krefeld hat einen Pendler-Überschuss

Im vorvergangenen Jahr sind 4,8 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen über die Grenzen ihres Wohnortes zur Arbeit gependelt. Aus Anlass der bevorstehenden Einführung des Deutschland-Tickets im Mai 2023 teilt Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mit, dass die Stadt Köln der stärkste Einpendelknoten in NRW ist: Mit 346.086 Pendelnden zog Köln die meisten Beschäftigten an. Düsseldorf lag mit 319.747 auf Platz zwei der nordrhein-westfälischen Einpendler-Städte. Essen hatte mit 157.637 die dritthöchste Einpendelzahl des Landes. 420.793 Beschäftigte aus NRW pendelten in ein anderes Bundesland zur Arbeit.