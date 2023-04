Zwei Großprojekte in den Startlöchen 1000 neue Wohnungen in Krefeld

Krefeld · Wohnraum ist knapp: In Krefeld könnten schon bald rund 1000 neue Wohnungen in Uerdingen und an der Kempener Allee entstehen. Entscheidend ist, wie schnell die Politik für die Vorhaben Rechtsgrundlagen schafft. Die Investorenpläne sind weit gediehen.

28.04.2023, 05:15 Uhr

Das Quartier Anglicus an der Kempener Allee ist eines der Projekte, das die Stadt Krefeld auf der gestern zu Ende gegangenen Fachmesse Polis Convention präsentiert hat. Foto: Goldstein Brand GmbH & Co. KG

Mindestens 200 Millionen Euro, wahrscheinlich eher 300 Millionen Euro wollen zwei Projektentwickler in der Stadt Krefeld investieren. Erste Arbeiten könnten noch in diesem Jahr, aber spätestens 2024 beginnen. Vorausgesetzt, die Politik in der Seidenstadt schafft bis dahin das notwendige Planungsrecht.