Brandkatastrophe im Affenhaus : 1000 Menschen gedenken der toten Affen

Krefeld Oberbürgermeister Frank Meyer spricht von einem herben Verlust. „Es ist ein Stück Krefeld verloren gegangen.“

Bereits auf dem Weg zum Parkplatz an der Grotenburg ist zu spüren, wie groß die Anteilnahme der Krefelder am Schicksal der in den Flammen umgekommenen Menschenaffen ist. In der Silvesternacht verendeten sie in den Flammen, als das Affentropenhaus bis auf die Grundmauern niederbrannte. Hunderte Menschen strömen die Violstraße entlang zum Versammlungsort, an dem Fridays for Future-Aktivisten eine kurzfristige Trauerkundgebung organisiert haben. Diese war eigentlich für 200 Personen angemeldet – doch der Zuspruch an diesem Abend ist ungleich größer. Unter den rund 1000 Menschen, die still zusammengekommen sind, finden sich auch Oberbürgermeister Frank Meyer, Zoodirektor Wolfgang Dreßen und Vertreter der Feuerwehr, die in der Unglücksnacht an den Löscharbeiten beteiligt waren.